أمر ملكي: تعيينات جديدة بالنيابة العامة السعودية

بوابة الفجر

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا جديدًا، في إطار تعيينات قضائية جديدة داخل النيابة العامة السعودية.

ويتعلق الأمر السامي، الصادر عن خادم الحرمين، بتعيين عدد 261 عضو على مرتبة ملازم تحقيق بسلك النيابة العامة القضائي.

أمر ملكي من الملك سلمان

وفور صدور الأمر الملكي أكد الشيخ سعود بن عبدالله المعجب النائب العام، على أن هذا القرار السامي يأتي في إطار الدعم المتواصل من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للنيابة العامة.

والأمر الملكي يعني بالاهتمام البالغ بالشؤون الوظيفية وحرص القيادة الرشيدة على هذا القطاع الهام في المملكة العربية السعودية.

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا جديدًا، في إطار تعيينات قضائية جديدة داخل النيابة العامة السعودية.

الملك سلمان امر ملكي تعيينات النيابة العامة السعودية
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