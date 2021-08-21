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وزير السياحة والآثار يتفقد "القلعة وجامع المارداني"

السبت 21/أغسطس/2021 - 03:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام زيدان
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علمت بوابة الفجر الإلكترونية أن وزير السياحة والآثار قام بتفقد بافتتاح وتفقد عدد من المعالم الأثرية الهامة في القاهرة التاريخية، وكان بداية اليوم بافتتاح آثار شارع سوق السلاح وللاطلاع على التفاصيل اضغط هنا

كما تفقد الوزير أعمال الترميم الجارية في جامع الطنبغا المارداني، حيث كانت الوزارة قد أعلنت في أكتوبر 2018 بدء ترميم الجامع الواقع في شارع باب الوزير، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغا خان، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بذلك في نهاية مايو 2018 بين الجانبين.

وهدفت المذكرة حسب بيانات وزارة الآثار وقتها إلى تنفيذ مشروع ترميم المسجد، بتمويل من الاتحاد الأوربي وشركة الآغاخان للخدمات الثقافية - مصر، تحت عنوان "التراث الثقافي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية"، بالمبادئ والشروط والظروف والخطوط الزمنية والمراحل المتفق عليها لإعادة تأهيله.

كما علمت الفجر من مصادرها أن وزير السياحة والآثار تفقد قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي حيث من المقرر أن يتم بعض المشروعات بالتعاون مع مستثمرين ببعض أجزائها مع مراعات الاشتراطات الأثرية، وكذلك متابعة مشروع ترميم باب العزب أحد أبرز معالم القلعة، وهو الباب الذي وقعت عنده مذبحة المماليك الشهيرة. 

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