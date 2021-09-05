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موجز البرلمان| رئيس "النواب" يتوجه إلى فيينا للمشاركة في مؤتمرين دوليين

الأحد 05/سبتمبر/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:

رئيس "النواب" يتوجه إلى فيينا للمشاركة في مؤتمرين دوليين

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة النمساوية فيينا، اليوم الأحد، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.. لمتابعة القراءة إضغط هنا

رئيس "سياحة النواب": احتفالية أبواب الخير تؤكد جهود تعميق العمل الخيري

أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر وأقيمت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد مدى الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية لمد شبكة الحماية الاجتماعية والمبادرات بقيادة الرئيس وحرصه على.. لمتابعة القراءة إضغط هنا

برلماني: صندوق تحيا مصر مظلة حماية اجتماعية للمصريين

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالية أبواب الخير، بالعاصمة الإدارية الجديدة، واهتمامه بتوسيع دائرة العمل الاجتماعي والتكافلي.. لمتابعة القراءة إضغط هنا

برلمانية: قرار إنشاء وحدة حماية المرأة من العنف "رسالة قوية من الدولة"

قالت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف يدل على اهتمام الدولة المصرية بالمرأة، مشيرة إلى أن هذا القرار خطوة مهمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.. لمتابعة القراءة إضغط هنا





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