بيكيه: جوارديولا جعلني أفكر في الرحيل عن برشلونة

كشف جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أنه «إذا كان هناك لحظة» فكر فيها في الرحيل عن البرسا، فقد كانت بالموسم الأخير لبيب غوارديولا في تدريب البلاوغرانا 2012/2011.





وقال بيكيه: «وصلت العلاقة لمستوى بعيد من التوتر معه، ومع الجميع بشكل عام. كانت الخصومة الكروية مع جوزيه مورينيو تزيد الأمور سوءاً وكان بيب يريد السيطرة على كل ما يجرى»، خلال تصريحات أدلى بها للإعلام.





وأضاف: «بدأت مواعدة شاكيرا وتغيرت العلاقة معه.. كنت أشعر بضغط جبار، وأنه يجدر بي أن أقدم كل شيء على النحو الأمثل في التدريبات»، قبل أن يعود ويؤكد أن العلاقات الآن رائعة.





وعما إذا كان يرى أن جوسيب ماريا بارتوميو هو أسوأ رئيس مر على النادي، أكد بيكيه أنه ليس «في موقع يسمح له بأن يصنف الأسوأ» رغم اعترافه بأنه شهد أياماً ربما تقترب من الأسوأ له مع الفريق الكتالوني خلال حقبة بارتوميو.



