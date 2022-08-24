مشاهدة مباراة مصر والسعودية بث مباشر يلا شوت 24/8/2022 كأس العرب للناشئين

يلا شوت الجديد منتخب مصر مباشر مشاهدة مباراة مصر والسعودية اليوم يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره السعودي في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين في بطولة كأس العرب تحت 17 عامًا وتقام في الجزائر وينطلق هذا اللقاء في الساعة السابعة مساء حسب توقيت القاهرة ما يكون في الساعة الثامنة مساء حسب توقيت مكة المكرمة حيث يقع المنتخب المصري مع منتخبات السعودية ولبنان سوريا في مجموعة واحدة ويبدأ مبارياته اليوم ثم يواجه لبنان في الجولة الثانية يوم السبت المقبل 27 أغسطس 2022 وبعدها يلعب مع سوريا يوم الثلاثاء المقبل يوم 30 أغسطس 2022 ويترأس بعثة الفراعنة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ويقود الجهاز الفني محمد وهبة ويعاونه مؤمن عبد الغفار في منصب المدرب العام وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى وتضم عددا من اللاعبين المميزين مثل عبد المنعم تامر كامل في حراسة المرمى وعبد الرحمن علي وأحمدة عابدين ومحمد عبد المنعم في خط الدفاع ويوسف إسلام وإبراهيم عادل ومحسن أشرف وعمر سيد معوض نجل نجم نادي الأهلي الأسبق الذي صال وجال في المباريات بينما خط الهجوم يضم الثنائي حسام عادل وأيمن أمير عبد العزيز نجل لاعب الزمالك الأسبق.





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رابط مشاهدة مباراة مصر والسعودية يلا شوت ويسعى منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما لتحقيق الفوز الأول في كأس العرب للناشئين على المنتخب السعودي بعد أن لعب الفريقان مباراة ودية انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف سجله عمر سيد معوض المتوقع تألقه في كأس العرب للناشئين وإن كانت هذه المجموعة في منتهى الصعوبة بالنظر إلى أنها المجموعة الرابعة وتضم منتخبات متقاربة المستوى.





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رابط يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والسعودية اون لاين وتعد هذه المواجهة بين الفريقين بمثابة قمة مبكرة في كأس العرب تحت 17 عاما خاصة أن كلا المنتخبين من المرشحين للفوز بلقب البطولة في الجزائر ولذلك يسعى محمد وهبة لتحقيق الفوز خاصة أن منتخب الشباب المصري كان قد وصل إلى المباراة النهائية لكأس العرب وخسر من السعودية لكنه أفرز عدد من اللاعبين المميزين مثل صلاح باشا وأحمد نادر حواش.





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اون لاين تابع لايف منتخب السعودية مباشر مشاهدة مباراة مصر والسعودية اليوم أما السعودية ضد مصر فإنها تريد تحقيق الفوز على الفراعنة الصغار وتعويض الخسارة في المباراة الودية قبل بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة ولذلك فإن الفريق يأمل في الانتصار مع مديره الفني عبد الوهاب ناصر الحربي.





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