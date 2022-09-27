يبحث عدد كبير من جماهير ومحبي الساحرة المستديرة حول العالم، عن القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل الودية استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا.

ويقام مساء اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، عددا من المباريات الودية بين المنتخبات المختلفة قبل التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022، وتعرض اللقاءات من خلال عدد من الترددات ومنها القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل الودية استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة تونس والبرازيل الودية

ويلتقي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، الجمهور من خلال القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل الودية

القنوات الناقلة لمباراة تونس والبرازيل الودية، ستكون عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة Bein Sports HD الناقل الرسمي لأمم إفريقيا 2022.

تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لمباراة تونس والبرازيل

وتقدم مجموعة قنوات بي إن سبورت برامجها ولقاءاتها الودية وغيرها من خلال 3 ترددات وهي:

تردد قناة بي إن سبورت 1 المفتوحة

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بي إن سبورت 2 المفتوحة

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة بي إن سبورت 3 المفتوحة

- التردد: 12245.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- القمر الصناعي: عرب سات.

- معامل تصحيح الخطأ3/4.

فرص منتخبي تونس والبرازيل

فرص منتخبي نسور قرطاج والسيليساو

ويخوض نسور قرطاج اختبار كبير أمام البرازيل على ملعب الأمراء مساء اليوم الثلاثاء، بعد أن فاز وديا في فرنسا على منتخب جزر القمر بهدف واحد دون مقابل، أما البرازيل فهي الأخرى فازت على منتخب غانا بثلاثة أهداف نظيفة دون أي رد من منتخب النجوم السوداء