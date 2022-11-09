هل يبحث العملاق الكوري هيونداي عن وكيل جديد بعد وفاة رؤوف غبور؟

نجح رؤوف غبور خلال السنوات الماضية من الاستحواذ على الوكالة لتقديم خدمة البيع لعدد من العلامات التجارية في السيارات أهمهم هيونداي.

وتأسست هيونداي موتور عام 1967، على يد تشونج جو يونغ، وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، ومن أكبر مصنعي السيارات في العالم من حيث عدد الوحدات المباعة سنويًا.

وبدأ التعاون بين غبور وهيونداى منذ أكثر من 20 عاما، وكان أول طراز تطرحه هيونداي عبر وكيلها جي بي غبور أوتو من هيونداي هو "إكسيل" التي أصبحت واحدة من أكثر السيارات شعبية بين المصريين، ثم طرحت موديلات أخرى تتناسب أسعارها مع شرائح مختلفة من المجتمع وقدراتهم الشرائية.

ووفقا لآخر معلومات الواردة من سوق السيارات أميك، فقد احتلت مبيعا هيونداي المرتبة السادسة في مبيعات سوق السيارات، حيث استحوذت على حصة سوقية %6.9 بإجمالي بيع 7.2 ألف سيارة، تلتها «إم جي» فى المركز السابع بحصة قدرها %6.5 محققة بيع 6.8 ألف مركبة.

ويمتلك رؤوف غبور من خلال جي بي أوتو عقد الوكالة لعدد من السيارات الأخري، منها شيري الصينية ومازدا وشانجان وهافل، وافيكو وباجاج الهندية.

و أعلنت شركة جي بي أوتو وفاة رئيس مجلس إدارتها رؤوف غبور إمبراطور صناعة السيارات في مصر، على أن يتولى ابنه نادر رؤوف رئاسة مجلس الإدارة حتى انتخاب رئيس جديد.

وحققت شركة جي بي أوتو ارباحا بلغت 1.09 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 807.28 مليون جنيه في النصف المقارن من 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.