من هو وديع ابن جورج وسوف وسبب الوفاة؟

خبر وفاة وديع وسوف ابن الفنان جورج وسوف، هز الوسط الفني، وجعل محبي الفنان السوري في حزن عميق بسبب الحادث الأليم الذي تعرض له وديع أثناء عملية تكميم المعدة والنزيف الشديد الذي تعرض له وتسبب في وفاته.

وفي السطور التالية ننشر لكم تفاصيل ومعلومات تعرفونها لأول مرة عن وديع الابن الأكبر للفنان جورج وسوف:

وديع وسوف هو ابن جورج وسوف الأكبر

وديع وسوف هو ابن جورج وسوف الأكبر، وتربطه بوالده علاقة قوية، كذلك فإن وديعا وسوف لديه أخوان اثنان هما حاتم وجورج جونيور، واشتهر مؤخرًا بسبب دخوله إلى المستشفى، نتيجة حدوث مضاعفات كثيرة معه بعد عملية تكميم المعدة التي أجراها، والتي انتهت بوفاته.

معلومات لا تعرفها عن الراحل وديع جورج وسوف

ولد وديع جورج وسوف في الثمانينيات في شهر أغسطس بلبنان، وهو عربي سوري، حاصل على شهادة جامعية في التسويق من الجامعة الأمريكية في لبنان، ومكان عمله في دبي في الإمارات المتحدة العربية، حيث أنه من مواليد برج العذراء، وتوفي في الأربعينات من عمره، أمس

كذلك سبب الوفاة مضاعفات بعد عملية تكميم المعدة، أدى إلى نزف شديد.

ما هو سبب وفاة وديع وسوف؟

أثناء عملية تكميم المعدة التي أجراها وديع ابن جورج وسوف في إحدى المستشفيات في بيروت حدث له نزيف حاد مما تسبب في وفاته ولم يحالفه الحظ للعيش على الرغم من توفر أكياس الدم وتوفي سريعا بالنزيف الشديد والمضاعفات.