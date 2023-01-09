التضامن: حققنا في اتهامات الفساد بمؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان".. وننتظر نتائج الجهات الرقابية

أكد الدكتور أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات العمل الأهلي، أن الوزارة تتابع قصة الاتهامات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" الخيرية، وما ورد بها من اتهامات بالفساد والاستيلاء على التبرعات.

مراجعة التراخيص

وقال الدكتور أيمن عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأحد، إن وزارة التضامن منوطة بمراجعة الجمعيات الأهلية، وتراخيص التبرعات، وتجديد التراخيص من عدمه، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بدورها في مراجعة التفاصيل الفنية والإدارية، وشدد في الوقت ذاته على أنه لا علاقة للوزارة بالحسابات الشخصية للأفراد القائمين على المؤسسة.

وأضاف مسؤول التضامن الاجتماعي: "حاتم ظهران عرض بعض الملاحظات المتعلقة برئيس مجلس المؤسسة، جزء منها خارج اختصاصات الوزارة، وهو استقبال تحويلات على حساباتهم الشخصية، والوزارة لم تتمكن من التأكد من صحة الإدعاء من عدمه، لكن هناك أجهزة رقابية في الدولة هي المنوط بها فحص الحسابات الشخصية للقائمين على الجمعية".

ننتظر نتيجة الجهات الأمنية

وأوضح الدكتور أيمن عبدالموجود أنهم في وزارة التضامن "منوطين بحسابات المؤسسة نفسها، وليس بحسابات الأفراد القائمين عليها"، قائلًا: "انتهينا من فحص إدعاءات مخالفات معانا لإنقاذ إنسان، وفي انتظار نتيجة الجهات الأمنية والرقابية".