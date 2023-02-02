وزير الزراعة ومحافظ المنوفية يبحثان تسهيل إجراءات تخصيص أراضي للمشروعات التنموية وحياة كريمة

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استقبل اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بمكتبه بمقر الوزارة، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وبحث معا تسهيل إجراءات تخصيص أراضي المشروعات العامة والتنموية وحياة كريمة والتوسع في انشاء منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.



‏جاء لقاء الوزير والمحافظ في إطار مناقشة عدد من الملفات الهامة والمشتركة بين المحافظة والوزارة وإنهاء الموقف الخاص بإقامة المشروعات التنموية والخدمية ذات النفع العام.



في بداية اللقاء رحب وزير الزراعة بمحافظ المنوفية، وأكد حرصه على التعاون المثمر والتنسيق الدائم من أجل المساهمة في تنفيذ خطط الدولة وتوجهاتها وتوفير الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات ذات النفع العام بمختلف القطاعات الحيوية والتى تمس حياة المواطن بشكل مباشر لتقديم خدمات مميزة لأهالينا وكذا مناقشة بعض الإجراءات المتعلقة بملف تقنين الأراضى.



ومن ناحيته أكد محافظ المنوفية أن هناك تنسيق كبير بين الوزارة والمحافظة وتعاون في جميع المجالات التى تخدم أبناء المنوفية لدفع عجلة التنمية بربوع المحافظة، وكذا التنسيق بشأن التوسع في المنافذ المتنقلة ضمن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" والتي أطلقتها وزارة الزراعة لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين والتوسع في المشروعات الإنتاجية والحيوانية والاستثمار الزراعي بنطاق المحافظة.



وفى ذات السياق، ناقش "القصير وأبو ليمون "موقف زراعة محصول القمح للعام الحالى 2022/2023، وخطة التوسع لزيادة الإنتاج لدعم المزارعين، فضلًا عن الإستعداد التام لموسم الحصاد والتوريد، وأكد وزير الزراعة على أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي محصول القمح اهتماما كبيرا باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي، وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ تكليفات الرئيس بتشجيع المزارعين وتقديم كافة التسهيلات والتوصيات والإجراءات اللازمة أمام المزارعين.



كما أوضح محافظ المنوفية أن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا العام بلغ 146 ألف و270 فدان بزيادة قدرها 41 ألف و254 فدان عن العام الماضي، وجاري متابعة زراعة المساحات المستهدفة.

