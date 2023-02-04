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مباراة الهلال السعودي ضد الوداد المغربي بث مباشر (0-0)اليوم السبت والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يواجه فريق الهلال نظيره الوداد في صراع آسيوي أفريقي لبلوغ نصف نهائي مونديال الأندية.يسعى الزعيم، حامل لقب دوري أبطال آسيا، للفوز على الوداد، بطل دوري أبطال إفريقيا، من أجل التقدم إلى المربع الذهبي.

مباراة الهلال السعودي ضد الوداد المغربي بث مباشر 

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، إستعداده لملاقاة الوداد الرياضي المغربي، في الخامسة والنصف مساء الغد "السبت"، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط.

وتقام مباراة الوداد والهلال، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي يستضيفها المغرب، خلال الفترة بين 1 و11 فبراير الجاري، ويتم بث المباراة عبر قنوات SSC والرياضية المغربية ومنصة "شاهد".

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من الوداد والهلال، لملاقاة فلامنجو البرازيلي في 7 فبراير المقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الهلال في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة، والثانية على التوالي، ممثلًا عن قارة آسيا، بناءً على ترشيح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للهلال بوصفه بطلًا لدوري أبطال آسيا 2021، في ظل عدم اكتمال منافسات النسخة الأخيرة من البطولة الآسيوية.

ومن المتوقع أن يشارك الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، بتشكيل أساسي أمام الوداد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: ناصر الدوسري، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد

محور الارتكاز: محمد كنو، جوستافو كويلار

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، ماريجا

قلب الهجوم: أوديون إيجالو

وتشهد قائمة الهلال في كأس العالم للأندية، غياب القائد سلمان الفرج الذي تأكد عدم مشاركته في المونديال لعدم وصوله إلى الجاهزية البدنية المطلوبة بعد التعافي من الإصابة.

تاريخ المواجهات بين الهلال والوداد:
والتقى الهلال والوداد المغربي في 4 مواجهات سابقة في البطولات العربية والدولية، وكانت البداية في نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري في 1989، وتوج الوداد باللقب على حساب الهلال بنتيجة (3-1).

والتقى الهلال والوداد في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال العرب 2005، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال بهدف نظيف أحرزه سامي الجابر، وتعادل الفريقان في مباراة العودة بهدف لمثله، وسجل محمد الشلهوب هدف الإياب، ليتأهل الهلال إلى نصف النهائي.

وعادت مواجهة الهلال والوداد في بطولة النخبة الدولية في يوليو 2010، وفاز الهلال بهدف نظيف أحرزه ميريل رادوي من ركلة جزاء في الدقيقة 80، في لقاء شهد إشهار 3 بطاقات حمراء للاعبي الوداد.

وخارج البطولات الإقليمية، التقى الهلال والوداد في مباراة ودية في أغسطس 2013، وانتهى اللقاء بفوز الهلال بهدفين نظيفين سجلهما عبد الله الزوري وناصر الشمراني.
 

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