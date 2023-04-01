يلا شوت مشاهدة مباراة آرسنال وليدز يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي

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بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة آرسنال وليدز يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي، يلتقي فريق أرسنال نظيره ليدز يونايتد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023، والتي يسعى من خلالها الجانرز لتحقيق الانتصار والاستمرار على ريادة الترتيب.

موعد مباراة أرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وتقرر أن يكون موعد مباراة أرسنال وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي هو تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة هي beIN Sports 1 HD Premium بتعليق يوسف سيف.

تشكيل أرسنال اليوم أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
ومن المتوقع أن يبدأ مايكل آرتيتا، مدرب أرسنال، اللقاء أمام ليدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: زينشينكو، ساليبا، جابرييل ماجاليس، بن وايت.

خط الوسط: جورجينيو، جرانيت تشاكا، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، تروسارد، بوكايو ساكا.

ترتيب أرسنال في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليدز يونايتد
ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الحالي، برصيد 69 نقطة متفوقا على أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، وصيف الترتيب، برصيد 61 نقطة، في حين يحتل فريق ليدز يونايتد المركز الـ14 برصيد 26 نقطة.

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة آرسنال وليدز يونايتد | اضغط هنــــا

 

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