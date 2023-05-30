رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة القاهرة الترم الثاني بوابة الفجر| نتيجة اعدادية القاهرة

من المقرر أن تعلن محافظة القاهرة النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية نهاية العام اليوم الثلاثاء، وسيتم نشر رابط للحصول على النتيجة على موقع «بوابة الفجر»، كما سيتم عرض توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

يُمكن الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة لعام 2023، عن طريق إدخال رقم الجلوس في الرابط المُخصَّص لذلك، والذي سيتم تفعيله فور اعتماد النتيجة، ويمكن الوصول إلى الرابط عن طريق الدخول إلى موقع «بوابة الفجر».

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة البحر الأحمر 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول: للغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات المواد الصف الثالث الإعدادي 2023- نهاية العام: اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الاجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

نتيجة شهادة الإعدادية الآن في القاهرة

صرح مصدر مسؤول في تصريحات، بأن الإدارات التعليمية في محافظة القاهرة تعمل حاليًا على جمع درجات الشهادة الإعدادية لعام 2023، وذلك استعدادًا لإجراء المراجعة اللازمة قبل إرسال النتائج إلى مديرية التربية والتعليم.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الآن في القاهرة

وأضاف المصدر بأنه بمجرد وصول النتيجة إلى مديرية التربية والتعليم، وإجراء المراجعة وتحديد الطلاب الأوائل، سيتم اعتماد النتيجة من قبل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والإعلان عنها في أقرب وقت ممكن، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال اليومين المقبلين.

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