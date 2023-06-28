انتقادات حادة بسبب سياسة المركزي الاوروبي الخاصة بمحاربة التضخم

الاقتصاد
بوابة الفجر

  انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني يوم الأربعاء البنك المركزي الأوروبي بسبب الرفع المتكرر لأسعار الفائدة، قائلة إنه يتبع نهجا "مفرطا في التبسيط" يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.

 

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عاما هذا الشهر، وقال إن رفع الفائدة للمرة التاسعة على التوالي مؤكد في يوليو تموز إذ توقع أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة حتى نهاية عام 2025.

 

وقالت ميلوني للبرلمان "من الصواب محاربة التضخم بشكل حاسم، لكن بالنسبة للعديد من الناس فإن الوصفة المبسطة لرفع أسعار الفائدة التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي لا تبدو هي المسار الصحيح".

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