الانتخابات الرئاسية 2024| حملة مواطن: السيسي خير أمين على مصر لمواجهة التحديات

أخبار مصر
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 


قال المهندس هيثم أمان، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر، إن الحملة شعبية وهدفها الأول والأخير إعلاء مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف عضو الهيئة العليا للحملة، أن قادة وأعضاء الحملة، بناء على المسؤولية المجتمعية تجاه هذا الوطن، فإننا لدينا ثقة وقناعة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو خير أمين على مصر في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد عضو الهيئة العليا للحملة، أن الرئيس قدم الغالي والثمين فداء لهذا الوطن وتحمل الكثير للعبور بمصرنا العزيزة إلى بر الأمان بداية من ٢٠١٤ حتى يومنا هذا.

وأوضح عضو الهيئة العليا  للحملة، أن جميع الإنجازات واضحة وضوح الشمس لمن يعي المشهد والإنجازات متمثلة في عدة محاور منها الاجتماعي:
مثل حياة كريمة وتطوير العشوائيات و١٠٠ مليون صحة

ومنها الاقتصادي:

مثل البنية التحتية والمناطق الصناعية الجديدة

ومنها السياسي:

وتتمثل في تمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم

ومنها الريادي:

مثل تطوير محور قناة السويس وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.

ودعا عضو الهيئة العليا للحملة، جميع أطياف الشعب المصري بجميع انتماءاته للمشاركة في الانتخابات وتفضيل مصلحه الوطن ودعم مصر.

الانتخابات الرئاسية 2024 حملة مواطن حملة مواطن لدعم مصر هيثم أمان
Elfagr.org

مواد متعلقة

عضو الهيئة العليا لحملة مواطن يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة: قادر على وضع مصر في الطريق الصحيح

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة الريال ضد نابولى تويتر: الشوط الثاني الآن ( 1 - 2 ) مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر اليوم يلا شوت دوري أبطال أوروبا [ الملكي يهيمن ]

أهداف مباراة الهلال وناساجي مازاندران اليوم 03-10-2023 في دوري أبطال آسيا [ الزعيم يُهيمن ]

بث مباشر الآن [ 1 - 2 ] | مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا.. يلا شوت

أهداف مباراة الهلال ونساجي اليوم 03/10/2023 في دوري أبطال آسيا [ نيمار يُسجل ]

الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال ونساجي مازندران اليوم في أبطال آسيا

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد نابولي تويتر ( 0 - 0 ) : كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر اليوم يلا شوت [ليالي الابطال]

عاجل- الزمالك يجدد تعاقده مع محترف السلة.. طالع التفاصيل

بث مباشر ريال مدريد الشوط الثاني (1-2).. مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر بدوري أبطال أوروبا