الانتخابات الرئاسية 2024| حملة مواطن: السيسي خير أمين على مصر لمواجهة التحديات



قال المهندس هيثم أمان، عضو الهيئة العليا لحملة مواطن لدعم مصر، إن الحملة شعبية وهدفها الأول والأخير إعلاء مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف عضو الهيئة العليا للحملة، أن قادة وأعضاء الحملة، بناء على المسؤولية المجتمعية تجاه هذا الوطن، فإننا لدينا ثقة وقناعة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو خير أمين على مصر في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد عضو الهيئة العليا للحملة، أن الرئيس قدم الغالي والثمين فداء لهذا الوطن وتحمل الكثير للعبور بمصرنا العزيزة إلى بر الأمان بداية من ٢٠١٤ حتى يومنا هذا.

وأوضح عضو الهيئة العليا للحملة، أن جميع الإنجازات واضحة وضوح الشمس لمن يعي المشهد والإنجازات متمثلة في عدة محاور منها الاجتماعي:

مثل حياة كريمة وتطوير العشوائيات و١٠٠ مليون صحة

ومنها الاقتصادي:

مثل البنية التحتية والمناطق الصناعية الجديدة

ومنها السياسي:

وتتمثل في تمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم

ومنها الريادي:

مثل تطوير محور قناة السويس وتطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.

ودعا عضو الهيئة العليا للحملة، جميع أطياف الشعب المصري بجميع انتماءاته للمشاركة في الانتخابات وتفضيل مصلحه الوطن ودعم مصر.