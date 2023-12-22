يلا شوت الآن ( 2 - 0 ) .. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يوتيوب بـدون تقطيع اليوم في نهائي كأس العالم للأندية

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي اليوم في نهائي كأس العالم للأندية

جولة النهائي بين Manchester City vs Fluminense اليوم، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم للأندية، مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، يخوض تحدٍ كبيرًا في نهائي كأس العالم للأندية 2023، حيث يسعى النادي الإنجليزي إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه. بيب غوارديولا، الذي قاد الفريق إلى ثلاث مرات سابقة للفوز بلقب كأس العالم للأندية (مرتين مع برشلونة ومرة مع بايرن ميونخ)، يسعى لتكرار هذا الإنجاز بصفوف مانشستر سيتي.

في مباراة نصف النهائي، قدم مانشستر سيتي أداءً قويًا وفاز بثلاثية نظيفة على حساب فريق اوراوا ريد دياموندز، مما جعله يبلغ النهائي بثقة وإصرار. الفريق يعتمد على مجموعة من النجوم مثل كيفين دي بروين ورياض محرز ورودريجو هيرنانديز، الذين يشكلون محور الهجوم والإبداع في صفوف الفريق.

مان سيتي يحرز الهدف الثاني في فلومينينسي

جووول ثان يسجل لصالح مانشستر سيتي في المباراة أمام فلومينينسي، حيث دخل الكرة في مرمى فلومينينسي بالخطأ عندما حاول لاعبه نينو التصدي لكرة عرضية قوية من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء. وقع الخطأ في ابتعاد الكرة عن الهدف المرتقب، لكنها انطلقت يسار مرمى فريقه بشكل غير متوقع. هذا الهدف يزيد من تقدم مانشستر سيتي ويضغط على فلومينينسي لتقديم رد فعل قوي في المباراة.

مان سيتي يضرب فلومينينسي بهدف مبكر

افتتح مانشستر سيتي التسجيل بشكل رائع في المباراة، حيث نجح جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 1. الهدف جاء بعد تسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء من قبل ناثان أكي، ارتدت الكرة من القائم الأيمن. استقبل ألفاريز الكرة بصدره ببراعة وأرسلها إلى منتصف المرمى الخالي، حيث انتهت الكرة في الشباك بثقة ودقة، مما جعل فريق مانشستر سيتي يحقق تقدمًا مبكرًا في المباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي اليوم في نهائي كأس العالم للأندية

“تقدم ”بوابة الفجر" بثًا مباشرًا لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية 2023، الذي سيقام اليوم الجمعة، 22 ديسمبر. ستجرى المباراة في استاد "مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية الجوهرة المشعة" في جدة، المملكة العربية السعودية.

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي."

على الجانب الآخر، يواجه مانشستر سيتي تحديًا كبيرًا من فلومينينسي البرازيلي، الذي يشارك لأول مرة في مسابقة كأس العالم للأندية. فلومينينسي تأهل للنهائي بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على النادي الأهلي المصري بنتيجة 2-0. الفريق البرازيلي يعتمد على تواجد لاعبين بارعين مثل مارسيلو وكينيدي لتحقيق النجاح في هذه المرحلة الحاسمة.

اللقاء سيكون مناسبة للجماهير الرياضية لمتابعة مواجهة نارية بين فريق إنجليزي عريق وآخر برازيلي طموح، والتي يمكن أن تحمل في طياتها لحظات مشوقة وتألقًا فرديًا وجماعيًا.

من الجدير بالذكر أن هذا اللقب سيكون الأول للفريق الفائز في هذه النسخة من البطولة، مما يجعل المباراة النهائية أكثر إثارة وتشويقًا للجماهير وعشاق كرة القدم على مستوى العالم.

تتيح مباراة النهائي فرصة للفريقين لترك بصمتهما في تاريخ كأس العالم للأندية وإضافة هذا اللقب الرفيع إلى قائمة إنجازاتهما الرياضية. ستكون المواجهة محط أنظار العالم الرياضي، وينتظر الجميع رؤية من سيتمكن من التتويج بلقب البطولة ورفع كأس العالم للأندية عاليًا.

متى موعد مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

ستكون مدينة جدة السعودية، يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، شاهدة على مواجهة نهائية مثيرة في كأس العالم للأندية، حيث يتنافس فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره فلومينينسي البرازيلي على اللقب الغالي. ستقام المباراة في "الجوهرة المشعة"، ملعب يحمل فيضًا من الأحداث الكروية الكبيرة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي يلا شوت

المواجهة المنتظرة ستنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات. هذا النهائي يعد فرصة لاستعراض المهارات والإمكانيات الكروية الكبيرة التي يمتلكها الفريقان، وسيكون تحديًا مثيرًا بين الكرة الإنجليزية والبرازيلية.

تحظى هذه المباراة بتوقعات كبيرة، حيث يتوقع المشجعون مشاهدة عروض مبهرة ولحظات حماسية تجسد جودة اللعب والتنافس في كأس العالم للأندية. سيعكس الفائز في هذه المواجهة قوة وتميز فريقه، وسيكون لقب البطولة إضافة قيمة إلى مسيرته الرياضية.

بالنظر إلى تاريخ مانشستر سيتي وتألق فلومينينسي، يُتوقع أن تكون هذه المواجهة ذات طابع استثنائي وتشجع عشاق الكرة العالمية على التفاعل ومتابعة كل لحظة من أحداثها المثيرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023؟

يمكنك متابعة الأحداث المثيرة في نهائي كأس العالم للأندية 2023 بين مانشستر سيتي وفلومينينسي بث مباشر يلا شوت عبر شبكة قنوات SSC السعودية، حيث تمتلك هذه الشبكة الحقوق الحصرية لنقل المباريات بشكل مباشر وحصري. ستكون قناة SSC1 HD القناة المخصصة لنقل النهائي، ولكن يجب أن يكون لديك اشتراك نشط وجهاز GOBX لفك التشفير والاستمتاع بالبث.

لا داعي للقلق إذا لم يكن لديك تذكرة للحضور في الملعب، حيث يمكنك الاعتماد على بث مباشر عبر شبكة SSC للاستمتاع بأداء الفريقين ومشاهدة لحظات التشويق والمتعة في هذه المواجهة الحاسمة. احرص على الاشتراك وضبط جهاز GOBX الخاص بك للاستعداد للانغماس في أجواء هذا الحدث الرياضي الكبير.

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الاستقطاب افقي

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كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2023

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

- حراسة المرمي إيدرسون خط الدفاع: ناثان آكي- روبين دياز- جفارديول- كايل ووالكر. - ىخط الوسط: بيرناردو سيلفا- كوفاسيتش- ماتيوس نونيز. - خط الهجوم: جاك جريليش- جوليان ألفاريز- فيل فودين.

تشكيل فلومينينسي المتوقع على النحو التالي:

- حراسة المرمى: فابيو. - خط الدفاع: لوكاس ليما- فريد- إيبسون- مارسيلو. - خط الوسط: ويليان- أندريه- ماتياس بيريرا. - خط الهجوم: جونيور موراي- لوكاس بيكسوتو- جابرييل باربو

تابع لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

مشاهدة مانشستر سيتي وفلومينينسي بث مباشر يتأهبان للمواجهة في نهائي كأس العالم للأندية FIFA 2023 في استاد الملك عبدالله الرياضي، حيث يلتقي الفريقان لأول مرة في تاريخهما في هذه البطولة المثيرة. يعد كل منهما من المشاركين الجدد، حيث يسعى مانشستر سيتي، الذي حقق الثلاثية الموسم الماضي، لتحقيق إنجاز جديد بالتتويج بلقب كأس العالم للأندية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا

تأهل مانشستر سيتي إلى النهائي بأداء مميز، حيث فاز بنصف النهائي 3-0 على أوراوا ريدز. سجل ماريوس هويبراتين هدفًا في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف ماتيو كوفاسيتش وبرناردو سيلفا هدفين في الشوط الثاني.

من جهة أخرى، تألق فلومينينسي بفوز صعب 2-0 على الأهلي الأفريقي. جاء هدف جون أرياس من ركلة جزاء في الدقيقة 71، وأكد جون كينيدي النتيجة في الدقيقة 90.

يترقب عشاق الكرة العالمية هذا اللقاء الذي يجمع بين القوة والمهارة في مواجهة لا تُنسى بين الأبطال الأوروبيين وأبطال كأس ليبرتادوريس، حيث يسعى الفريقان لتاريخ جديد من التألق في عالم كرة القدم العالمي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي

متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد فلومينينسي ستكون تجربة مثيرة ومشوقة لعشاق الكرة في المملكة العربية السعودية وخارجها. هذه المواجهة الكلاسيكية تعتبر فرصة لعشاق الرياضة للتمتع بمتابعة تصرفات اللاعبين واستراتيجيات الفرق، بالإضافة إلى التكتيكات الرائعة على أرض الملعب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي | من هنــــا

بصرف النظر عن الفريق الذي يشجعونه، ستضمن هذه المباراة تواجد الجماهير وتفاعلها بحماس وإثارة. سيكون لديهم الفرصة لمشاهدة اللقاء ومتابعة أبرز لحظاته، بما في ذلك الأهداف الرائعة والتصديات المميزة من قبل الحراس. كما سيتمكن المشاهدون من الاستمتاع بالتحليلات والتعليقات المباشرة من قبل خبراء الرياضة عبر البث التلفزيوني.

ستقام المباراة على أرضية الملعب في تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة، ويُمكن متابعة هذه المواجهة المثيرة عبر قناة SSC1 SD، مما يوفر فرصة رائعة لجماهير الكرة لاستمتاع بتجربة مشاهدة فريدة وممتعة.

التشكيلة الرسمية لمانشستر سيتي:

مشاهدة مباراة مان سيتي يلا شوت

تشكيلة فلومينينسي