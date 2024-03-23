الحلويات السورية في عيد الفطر المبارك 2024: مذاق السعادة والتقاليد، تشتهر الحلويات السورية بتنوعها وطيب طعمها، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من احتفالات عيد الفطر المبارك في سوريا وفي بلدان الشام عمومًا. تتميز هذه الحلويات بمذاقها الرائع والمميز، وتعكس تراثًا غنيًا من الحرفية والفن الحلواني الذي يُورث عبر الأجيال. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من أشهر الحلويات السورية التي يتم تقديمها خلال عيد الفطر المبارك في عام 2024.

الحلويات السورية في عيد الفطر المبارك 2024: مذاق السعادة والتقاليد

1. القطايف:

تُعتبر القطايف من الحلويات الشهيرة في سوريا، وهي عبارة عن قطع صغيرة من العجين المشبعة بالسكر والماء الورد، ويتم حشوها بالفستق أو الجوز، وتُقدم مع شراب السكر. تتميز القطايف بمذاقها اللذيذ والرائع، وتعتبر من الحلويات المفضلة في الأعياد.

2. البقلاوة:

تُعتبر البقلاوة من الحلويات الراقية والمميزة في سوريا، وهي عبارة عن طبقات رقيقة من العجين المشبعة بالزبدة ومحشوة بالمكسرات، وتُرش بشراب السكر والماء الزهر. تتميز البقلاوة بقوامها الهش ومذاقها الغني، وتُعتبر من الحلويات الفاخرة التي يُقدمها الناس في الأعياد والمناسبات الخاصة.

3. الكنافة:

تعتبر الكنافة من الحلويات الشهيرة في العالم العربي بمختلف أنواعها، وتُعتبر الكنافة السورية من أفضل أنواع الكنافة. تتكون الكنافة من طبقات رقيقة من العجين المشبع بالزبدة، وتُحشى بالجبنة أو المكسرات، وتُرش بشراب السكر والماء الزهر. تتميز الكنافة السورية بقوامها الهش ومذاقها اللذيذ، وتُعتبر وجبة شهية لا غنى عنها في عيد الفطر المبارك.

4. المعمول:

يُعتبر المعمول من الحلويات التقليدية والشهيرة في سوريا، وهو عبارة عن كعكة صغيرة تحشى بالتمر والمكسرات، وتُزين بالسكر البودرة. تتميز المعمول بقوامها اللين ومذاقها الحلو، وتُعتبر من الحلويات الشهية التي يُحبها الجميع في أيام العيد.