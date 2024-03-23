استمتع بطعم العيد التقليدي: طريقة عمل كحك العيد في المنزل، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ينتظر الكثيرون في الشرق الأوسط وخاصة في البلدان العربية وصول لحظة تحضير وتناول حلويات العيد التقليدية، ومن بين هذه الحلويات الشهية تبرز كحك العيد كواحدة من أبرز الأصناف التي لا يمكن الاستغناء عنها. إذا كنت ترغب في تحضير كحك العيد بنكهته التقليدية في منزلك، إليك طريقة عمله بالمقادير الشهية:

استمتع بطعم العيد التقليدي: طريقة عمل كحك العيد في المنزل

مقادير كحك العيد:

- 4 أكواب دقيق

- 1 كوب سمنة نباتية أو زبدة ذائبة

- 1 كوب سكر ناعم

- 1/2 كوب حليب سائل

- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر



- 1 ملعقة كبيرة ماء الزهر

- ماء ورد للتزيين

- سمسم للتزيين

طريقة تحضير كحك العيد:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج بودر.

2. أضيفي السمنة النباتية أو الزبدة الذائبة إلى الدقيق واعجني المكونات بلطف حتى تتكون عجينة.

3. أضيفي الحليب السائل وماء الزهر إلى العجينة واستمري في العجن حتى تتماسك العجينة وتصبح متماسكة.



4. اتركي العجينة ترتاح لمدة 30 دقيقة.

5. بعد التخمير، شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها في صينية مبطنة بورق الخبز.

6. استخدمي قطعة الجدار لتشكيل الكحك بشكل دائري وقومي بعمل أخاديد خفيفة على سطح كل كحك بواسطة شوكة.

7. أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح لون الكحك ذهبيًا.

8. بعد أن يبرد الكحك تمامًا، زينيه برشة ماء الورد ورشة من السمسم.

بهذه الطريقة السهلة واللذيذة، يمكنك تحضير كحك العيد التقليدي في منزلك والاستمتاع بطعم العيد الشهي مع الأهل والأحباء. عيد سعيد!