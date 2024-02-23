عاجل| رئيس الوزراء: 35 مليار دولار خلال شهرين لحل أزمة العملة الصعبة من مشروع رأس الحكمة

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أن الاقتصاد المصري سوف يحقق عائدات بالعملة الصعبة تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال الشهرين القادمين؛ لحل أزمة العملة الصعبة من خلال مشروع تطوير رأس الحكمة.

 

وقع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اليوم صفقة استثمارية كبية اليوم مع حكومة أبو ظبي من خلال الشركة القابضة ادي كيو برئاسة محمد السويدي  لتطوير مدينة رأس الحكمة تضمن الحصول على أموال نقدية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، و35% من إجمالي إيرادات تطوير المشروع مستقبلا.

 

وقال مدبولي، خلال تصريحات صحفية على هامش الكشف تفاصيل الصفقة بالعاصمة الإدارية، إن الاتفاق المالي سوف يقسم على دفعتين خلال الأسبوع الجاري تحصل مصر على  إجمالي 15 مليار دولار موزعة بقيمة 10 مليار دولار سيولة أجنبية مباشرة، بالإضافة إلى تنازل حكومة أبو ظبي عن جزء من ودائعها  ليد البنك المركزي المقدرة بقيمة 5 مليار دولار.

وأضاف أن  الدفعة الثانية يتضمن مبلغ  20 مليار دولار، منهم  14 مليار دولار سيولة مباشرة بالإضافة إلى جزء متبقي من التنازل عن الودائع  بقيمة 6 مليار دولار.

 

وأشار إلى أن هذا سوف يساعد على توفير سيولة بالعملة الاجنبية لدي البنك المركزي ليساعدة على  القضاء على وجود سعرين بالسوق السوداء، وخفض معدلات التضخم.

رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى مشروع رأس الحكمة صفقة استثمارية كبري
Elfagr.org

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