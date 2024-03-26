استمتع بلذة البيتي فور في دقائق: وصفة سريعة وسهلة، في بعض الأحيان، نحن بحاجة إلى وصفات سريعة وسهلة لتحضير الحلويات التي تُضفي البهجة على أجواء الاحتفالات أو اللحظات الخاصة. البيتي فور هو واحد من تلك الحلويات اللذيذة والسريعة التي يمكن تحضيرها في دقائق. في هذا الموضوع، سنتعرف على طريقة سريعة وسهلة لتحضير البيتي فور لتستمتع بطعمه الرائع في وقت قصير.

استمتع بلذة البيتي فور في دقائق: وصفة سريعة وسهلة

1. المكونات:

- كوب زبدة طرية

- 1/2 كوب سكر ناعم

- بيضة واحدة

- 2 كوب دقيق

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- رشة ملح

2. طريقة التحضير:

- سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية وأعدّي صواني الخبز بورق الخبز.

- في وعاء كبير، اخلطي الزبدة الطرية والسكر الناعم حتى يصبح المزيج ناعمًا.

- أضيفي البيضة وفانيليا إلى الخليط واخلطي جيدًا.

- في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع الرشة من الملح.

- أضيفي الدقيق تدريجيًا إلى خليط الزبدة والبيض واخلطي حتى تتكون عجينة لينة.

- شكلي العجينة إلى كرات صغيرة وضعيها على صواني الخبز بمسافات بينها.

- ضعي الصواني في الفرن واخبزي البيتي فور لمدة 10-12 دقيقة أو حتى يصبح لونها ذهبيًا.

- بمجرد أن تبرد البيتي فور قليلًا، قدميها واستمتعي بطعمها اللذيذ.

3. الاستمتاع بالطعم اللذيذ:

- قدمي البيتي فور الساخن في صحن التقديم واستمتعي بمذاقه الرائع مع العائلة والأصدقاء.

ختام:

باستخدام هذه الوصفة السريعة والسهلة، يمكنك الاستمتاع بطعم لذيذ ومميز للبيتي فور في دقائق قليلة فقط. جربي هذه الوصفة في مناسباتك المختلفة وشاركي الفرحة والطعم الرائع مع من تحب.